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Оральный секс был назван полезным для беременных женщин

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Специалисты из Медицинского центра Лейденского университета, находящегося в Нидерландах, выяснили, что оральный секс способствует увеличению шанса на

Специалисты из Медицинского центра Лейденского университета, находящегося в Нидерландах, выяснили, что оральный секс способствует увеличению шанса на вынашивание беременности. Результаты исследования были опубликованы в издании Journal of Reproductive Immunology.

В проведённом учёными исследовании приняли участие 234 женщины, и полученные результаты подтвердили выявленную зависимость. При этом определить, с чем именно связана подобная зависимость, специалистам не удалось.

Было сделано предположение, что дело в сперме мужчины, которая попадает в организм женщины во время орального секса. Со временем женская иммунная система начинает привыкать к мужским генам, находящим в сперме, таким образом, шанс на благополучное вынашивание беременности повышается.

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