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Опубликовано качественное фото Redmi Note 9

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В Сети появились первые «живые фото» ожидаемого бюджетного смартфона Redmi Note 9, который должен быть представлен в первом квартале этого г

В Сети появились первые «живые фото» ожидаемого бюджетного смартфона Redmi Note 9, который должен быть представлен в первом квартале этого года.

Однако для некоторых пользователей изображение оказалось несколько разочаровывающим. Поводом для этого послужила фронтальная камера, находящаяся в вырезе в дисплее. Далеко не все люди, использующие смартфоны, приветствуют подобное решение. Также отмечено, что этот дизайн делает устройство похожим на премиальный Samsung Galaxy Note 10.

На данный момент о Redmi Note 9 известно только то, как он выглядит спереди. Какие-либо технические характеристики отсутствуют. Предполагается, что он будет иметь достаточно мощный процессор, и, возможно, NFC-чип для бесконтактной оплаты. Также есть предположения, что основная камера получит необычный дизайн.

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