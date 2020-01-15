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Опубликован момент столкновения российских и американских бойцов в Сирии

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В Сети появился фотоснимок, на котором запечатлена встреча между бойцами Соединенных Штатов и Российской Федерации на территории Сирии. На опубликован

В Сети появился фотоснимок, на котором запечатлена встреча между бойцами Соединенных Штатов и Российской Федерации на территории Сирии.

На опубликованной фотографии можно увидеть российских и американских военнослужащих. Согласно предварительной информации, именно во время этой встречи между солдатами возникла словесная перепалка, которая впоследствии переросла в драку.

Однако, по словам военных экспертов, на фотографии, скорее всего, запечатлено столкновение двух военных конвоев. Дело в том, что на заднем плане можно рассмотреть колонну различной боевой техники, принадлежащей США. К тому же официально ни одна из сторон не подтвердила информацию о потасовке.

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