читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мужчина из Ванкувера, Канада потратил более десяти лет на то, чтобы спроектировать гигантского, четырехногого робота. В результате ему удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса как изобретателю самого огромного в мире четвероногого экзоскелета.

По словам Джонатана Типпетта, его экзоскелет, которому он дал имя Протез, имеет высоту четыре метра, длину пять метров и ширину пять с половиной метра.

Четырехногая машина, нуждающаяся в пилотировании, весит 1,5 тонны. По словам Типпетта, он собрал Протеза из хромированных стальных трубок, которые часто используются для летательных аппаратов и гоночных автомобилей.

«Сердце этой машин – 96-вольтный набор литий-ионных батарей, вырабатывающих 36 кВт-ч, сделанный на заказ. Управляется робот двумя электрическими двигателями, которые запускают два гидравлических насоса и обеспечивают движение жидкости к гидроцилиндрам, выдающим силу в 5,5 тонны», – рассказывает автор изобретения.
По словам Типпета, ему потребовалось более десяти лет, чтобы спроектировать экзоскелет, а на строительство ушел всего год.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Inter Moscow – Peresvet | Gremio+ – Palmeiras+ | Gremio+ – Flamengo+ | Sao Paolo+ – Flamengo+ | Flamengo+ – Palmeiras+ | Sao Paolo+ – Palmeiras+ | Sao Paolo+ – Gremio+ |
Вам может понравиться

Стоимость флагмана Huawei Mate 30 5G заметно снизилась

В Китае резко упала стоимость китайского флагмана Huawei Mate 30 5G, поддерживающего… Яндекс НовостиПульс Мэйл

В России развернута первая промышленная сеть 5G

Компании МТС и Ericsoon запустили первую промышленную сеть 5G в России. Она… Яндекс НовостиПульс Мэйл

Honor начал распродажу смартфонов с большой скидкой

Компания Huawei в рамках акции “Киберпонедельник” снизила цены на ряд своих устройств.… Яндекс НовостиПульс Мэйл
  • Анна
  • 28.01.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Мурманск, 31 января – облачно с прояснениями, до -24 °C | Владикавказ, 31 января – небольшой снег, до 0 °C | Череповец, 31 января – пасмурно, до -8 °C | Волжский, 31 января – пасмурно, до 1 °C | Орел, 31 января – небольшой снег, до -1 °C | Чита, 31 января – переменная облачность, до -19 °C | Калуга, 31 января – небольшой снег, до -2 °C |