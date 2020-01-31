Мужчина из Ванкувера, Канада потратил более десяти лет на то, чтобы спроектировать гигантского, четырехногого робота. В результате ему удалось попасть в Книгу рекордов Гиннеса как изобретателю самого огромного в мире четвероногого экзоскелета.

По словам Джонатана Типпетта, его экзоскелет, которому он дал имя Протез, имеет высоту четыре метра, длину пять метров и ширину пять с половиной метра.

Четырехногая машина, нуждающаяся в пилотировании, весит 1,5 тонны. По словам Типпетта, он собрал Протеза из хромированных стальных трубок, которые часто используются для летательных аппаратов и гоночных автомобилей.

«Сердце этой машин – 96-вольтный набор литий-ионных батарей, вырабатывающих 36 кВт-ч, сделанный на заказ. Управляется робот двумя электрическими двигателями, которые запускают два гидравлических насоса и обеспечивают движение жидкости к гидроцилиндрам, выдающим силу в 5,5 тонны», – рассказывает автор изобретения.

По словам Типпета, ему потребовалось более десяти лет, чтобы спроектировать экзоскелет, а на строительство ушел всего год.