Названы 4 главных недостатка китайских смартфонов

Специалисты решили рассказать о четырех основных недостатках мобильных гаджетов китайских брендов. Однако многие покупатели не обращают на них внимания из-за сравнительно низкой цены смартфонов.

По словам экспертов, пользователи уже давно не ассоциируют китайские девайсы с плохим качеством, однако это не значит, что компаниям из КНР удалось исправить все «болячки» своей продукции. К тому же многие устройства не обладают технологией беспроводной передачи данных на малых расстояниях (NFC), с помощью которой осуществляются бесконтактные платежи. Например, ее нет даже у флагмана Honor 9X Premium.

Китайские производители экономят на аудиочипах с поддержкой многоканальных форматов – они практически не встречаются на гаджетах среднего ценового диапазона. Естественно, это плохо сказывается на звучании смартфонов. К недостаткам специалисты также отнесли проблемы с программным обеспечением и наличие вилок разных конструкций.