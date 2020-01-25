Назван виновник публикации интимных снимков самого богатого человека в мире

Джефф Безос, американский миллиардер, смог выяснить, как его личные фотографии оказались достоянием общественности.

Оказалось, что фотоснимки были проданы информагентству The National Enquirer родственником его нынешней избранницы, которого зовут Майкл Санчес. Издание заплатило за них 200 000 долларов. Данная информация была подтверждена руководством American Media – именно этой компании принадлежит таблоид.

Ранее новостной портал разместил фотографии Безоса с репортершей Лорен Санчес еще до известия о том, что миллиардер собрался подать на развод. Владелец Amazon тогда посчитал, что данный скандал имеет политическую подоплеку.