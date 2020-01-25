Здесь рождаются новости.

Назван виновник публикации интимных снимков самого богатого человека в мире

Дата:
Джефф Безос, американский миллиардер, смог выяснить, как его личные фотографии оказались достоянием общественности. Оказалось, что фотоснимки были про

Джефф Безос, американский миллиардер, смог выяснить, как его личные фотографии оказались достоянием общественности.

Оказалось, что фотоснимки были проданы информагентству The National Enquirer родственником его нынешней избранницы, которого зовут Майкл Санчес. Издание заплатило за них 200 000 долларов. Данная информация была подтверждена руководством American Media – именно этой компании принадлежит таблоид.

Ранее новостной портал разместил фотографии Безоса с репортершей Лорен Санчес еще до известия о том, что миллиардер собрался подать на развод. Владелец Amazon тогда посчитал, что данный скандал имеет политическую подоплеку.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Житель Алтая изнасиловал уснувшую 17-летнюю девушку
  2. В Выборге на улице Краснофлотской нужны фонари и памятная доска
  3. В Ленобласти продолжают раздавать гектары фермерам

Эти новости могут вас заинтересовать

Жена Андрея Григорьева-Апполонова подала на развод

Тропические леса могут спасти воду от загрязнения металлами

Болгарская девочка преодолела свой страх и спасла жизнь собаки

Роскомнадзор дал Google три месяца для регистрации юридического лица в России

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках