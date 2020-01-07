На Урале обнаружили тело 16-летней девушки без верхней одежды

Александр Шульга, представитель Управления СК РФ по Свердловской области, сообщил о том, что в населенном пункте Белоярское было обнаружено тело шестнадцатилетней девушки.

В опубликованном сообщении отмечается, что погибшая была найдена без верхней одежды. После проведения судебно-медицинской экспертизы специалисты выяснили, что девушка умерла от переохлаждения. Никаких повреждений на ее теле обнаружено не было. Шульга добавил, что труп нашли неподалеку от железной дороги.

В настоящий момент времени сотрудники Следкома опрашивают очевидцев и требуют предоставить им материалы о семье, в которой воспитывалась девушка. В главке МВД при этом отметили, что не нашли никаких признаков преступления – вещи несовершеннолетней были нетронуты.