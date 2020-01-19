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На Украине таксист заставил отказавшегося платить пассажира умыть лицо зелёнкой

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На Украине таксист в отместку за то, что его пассажир отказался оплачивать проезд, заставил его «умыть» лицо зелёнкой. Инцидент произошёл в

На Украине таксист в отместку за то, что его пассажир отказался оплачивать проезд, заставил его «умыть» лицо зелёнкой.

Инцидент произошёл в Запорожье. Таксист довёз пассажира до нужного места, и уже после завершения поездки оказалось, что у него нет денег для оплаты услуги. В результате водитель такси решил наказать мужчину, заставив его умыть лицо с зелёнкой.

Происходящее было записано на видео, которое впоследствии опубликовал региональный портал «Суббота». На записи видно, как находящиеся за кадром мужчины, судя по голосам, как минимум двое, требуют у пассажира наливать в руку зелёнку из флакончика и умыть себе лицо. Нерасплатившийся пассажир, явно опасаясь таксиста, выполняет их требования.

На Украине таксист заставил отказавшегося платить пассажира умыть лицо зелёнкой

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