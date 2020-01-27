На Кутузовском проспекте в Москве обнаружен труп 19-летней девушки

В столице России на Кутузовском проспекте обнаружено тело девятнадцатилетней девушки, которая погибла во время вечеринки, устроенной в честь дня рождения ее друга.

В СМИ отмечают, что девушка вместе со знакомым осталась на кухне. Сначала они выпили немного, а потом вышли на балкон, чтобы покурить. У парня не оказалось двух сигарет, поэтому он зашел обратно в дом, оставив знакомую на балконе. Позднее появилась информация о ее гибели.

Согласно предварительным сведениям, студентка МГУ решила свести счеты с жизнью. Ее друзья сообщают, что ранее она уже пыталась покончить с собой на вечеринке, но тогда ее смогли спасти. Недавно девушка обновила свой статус в социальных сетях, указав в нем фразу «Победить или умереть».