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На Кутузовском проспекте в Москве обнаружен труп 19-летней девушки

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В столице России на Кутузовском проспекте обнаружено тело девятнадцатилетней девушки, которая погибла во время вечеринки, устроенной в честь дня рожде

В столице России на Кутузовском проспекте обнаружено тело девятнадцатилетней девушки, которая погибла во время вечеринки, устроенной в честь дня рождения ее друга.

В СМИ отмечают, что девушка вместе со знакомым осталась на кухне. Сначала они выпили немного, а потом вышли на балкон, чтобы покурить. У парня не оказалось двух сигарет, поэтому он зашел обратно в дом, оставив знакомую на балконе. Позднее появилась информация о ее гибели.

Согласно предварительным сведениям, студентка МГУ решила свести счеты с жизнью. Ее друзья сообщают, что ранее она уже пыталась покончить с собой на вечеринке, но тогда ее смогли спасти. Недавно девушка обновила свой статус в социальных сетях, указав в нем фразу «Победить или умереть».

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