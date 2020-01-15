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Молодые семьи в Ленобласти получат 110 миллионов рублей на покупку нового жилья

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На официальном портале правительства Ленобласти сообщается о том, что молодые семьи получат субсидии в размере 110 000 000 рублей на приобретение или

На официальном портале правительства Ленобласти сообщается о том, что молодые семьи получат субсидии в размере 110 000 000 рублей на приобретение или постройку недвижимости в регионе.

Деньги планируется выделить не только из регионального бюджета, но и бюджетов почти тридцати муниципалитетов, включая Тосненский, Гатчинский, Приозерский и Кировский районы. Программа включает в себя поддержку более восьмидесяти семей.

В правилах программы отмечается, что к молодым семьям относят те союзы, где возраст хотя бы одного родителя не превышает 35 лет. Указывается также, что многодетные семьи находятся в приоритете. Оформление соответствующих сертификатов начнется в конце текущего месяца – срок их действия составит 7 месяцев.

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