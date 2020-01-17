Молодой блогер случайно застрелил себя во время съемки ролика с пистолетом

В Индии погиб восемнадцатилетний блогер Кешав Кумар, который случайно выстрелил в себя из пистолета матери во время записи нового ролика для соцсети TikTok.

Данный инцидент случился в понедельник, 13 января, в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Мать погибшего отмечает, что сначала не хотела давать оружие сыну, но после долгих уговоров все же разрешила ему использовать пистолет для съемок нового ролика. Вскоре она услышала выстрел и побежала в детскую, где увидела раненого сына. Юношу отвезли в больницу, однако медикам не удалось его спасти.

В СМИ отмечают, что Кумар в ходе создания нового видео позировал с оружием, изображая из себя военнослужащего. Пистолет при этом был заряжен. Мать уверяет, что не знал об этом, иначе никогда бы не отдала его сыну. В полиции отмечают, что у женщины имелась лицензия на оружие.