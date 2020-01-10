Молодая супруга Петросяна «постарается» родить мужу пятерых детей

Татьяна Брухунова, молодая помощница известного юмориста Евгения Петросяна, которую многие начали считать его новой женой, в шутку заявила, что постарается родить супругу пятерых детей.

По слухам, комик тайно женился на своей помощнице в прошлом месяце, не став проводить пышную свадьбу. Несмотря на появление этой информации во многих СМИ, Брухунова не стала ни подтверждать, ни опровергать ее. Практически все новогодние праздники она провела вместе с Петросяном, работая над различными проектами, и только недавно ей удалось отправиться в отпуск.

В результате на ее страничке в «Инстаграме» начали появляться снимки с отдыха, под которыми пользователи тут же начали забрасывать девушку вопросами о личной жизни. Некоторые попросили ее показать обручальное кольцо, однако Брухунова отказала им. Затем один из поклонников призвал Татьяну родить Евгению пятерых детей, на что она в шутку ответила «будем стараться».