Модель отправляла фото в обнаженном виде в обмен на помощь коалам в Австралии

Кейлен Уорд, модель из США, смогла получить почти 350 000 долларов на помощь жертвам лесных пожаров в Австралии, продавая свои фотоснимки в обнаженном виде в соцсети «Инстаграм».

Несколько дней назад американка заявила на своей страничке в «Твиттере», что вышлет свои снимки, где она позирует голышом, всем, кто пожертвует более 10 долларов в любой благотворительный фонд Австралии. Ее сообщение моментально распространилось по Сети. В результате сотни людей начали посылать девушке квитанции, доказывающие, что они выполнили свою часть уговора.

Тем самым Уорд удалось собрать огромную сумму денег. Однако впоследствии администрация Instagram решила удалить ее аккаунт, на которой подписались почти 50 тысяч пользователей. Модель отметила, что эта акция не является рекламной кампанией, так как ранее она сама чуть не лишилась дома во время пожаров в Калифорнии и знает, что сейчас чувствуют жители Австралии.