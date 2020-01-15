«Мисс Татарстан» пожаловалась на полицейских в ЕСПЧ

Виктория Буянцева, победительница конкурса красоты «Мисс Татарстан – 2006» решила пожаловаться в ЕСПЧ на насилие со стороны сотрудников полиции, принявшие ее за закладчицу наркотиков.

По мнению модели, стражи правопорядка нарушили сразу несколько статей в Конвенции по правам человека. Она рассказала о том, что весной 2018 года на одной из казанских улиц во время прогулки с матерью ее задержали трое полицейских. Буянцеву схватили за руку и повалили на землю. Запись с ее задержанием позднее появилась в Сети.

На опубликованных кадрах можно увидеть сидящую на асфальте модель и нескольких мужчин, стоящих рядом с ней. Один из них демонстрирует девушке полицейское удостоверение. Правоохранители обвинили Буянцеву в хранении и закладке наркотических веществ. Они отвезли ее в участок, а потом досмотрели, не найдя никаких наркотиков. В СК РФ открыли уголовное дело по факту случившегося, но прокуратура затем отменила постановление.