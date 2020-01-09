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Мигрант попытался изнасиловать трех женщин в Челябинске

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В Челябинске мигрант, приехавший из Узбекистана, попытался сексуально надругаться над тремя жительницами Челябинска. Соответствующий инцидент случился

В Челябинске мигрант, приехавший из Узбекистана, попытался сексуально надругаться над тремя жительницами Челябинска.

Соответствующий инцидент случился в понедельник, 6 января, неподалеку от ТРК «Фокус». Вначале нетрезвый узбек набросился на четырнадцатилетнюю девочку, но ей на помощь тут же прибежала мать. Вместе они смогли убежать от мужчины. Решив не останавливаться на этом, мигрант начал искать новую жертву.

Вскоре злоумышленник накинулся на 45-летнюю женщину, которую спасли неравнодушные прохожие. Они задержали нападавшего, а потом сдали его полицейским. Подозреваемым оказался 29-летний уроженец Узбекистана, не имеющий постоянного места жительства и работы в России. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

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