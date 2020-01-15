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Меган Маркл впервые появилась на публике после переезда в Канаду

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Меган Маркл, жена принца Гарри, была впервые замечена на публике после переезда в Канаду из Великобритании. Судя по всему, она не планирует возвращать

Меган Маркл, жена принца Гарри, была впервые замечена на публике после переезда в Канаду из Великобритании. Судя по всему, она не планирует возвращаться в Лондон в ближайшем будущем.

В минувшую среду, 8 января, Гарри и Меган сообщили о том, что решили сложить с себя королевские полномочия. Они отказываются от финансирования и собираются самостоятельно зарабатывать деньги, ни от кого не завися. Супруги отметили, что планируют жить на две страны, однако основная резиденция у них, скорее всего, будет находиться в Канаде.

В настоящее время, пока принц занимается решением оставшихся вопросов со своей королевской семьей, Маркл возвратилась в северную страну, где большую часть времени проводит вместе со своим ребенком. Недавно же фотографы смогли запечатлеть ее во время посещения одного из канадских благотворительных фондов.

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