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Ляйсан Утяшева снова полностью сменила имидж

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Ляйсан Утяшева, спортсменка и супруга юмориста Павла Воли, решила показать подписчикам в «Инстаграме» свой новый образ. Она распрощалась с длинными во

Ляйсан Утяшева, спортсменка и супруга юмориста Павла Воли, решила показать подписчикам в «Инстаграме» свой новый образ. Она распрощалась с длинными волосами, появившись на фото с каре.

Следует отметить, что Утяшева за последний год успела поменять свой внешний вид несколько раз. К примеру, в начале прошлого года она стала блондинкой, однако многим пользователям не понравились подобные изменения – они отметили, что светлые волосы на ней выглядят как парик. Поэтому вскоре девушка перекрасилась в шатенку. Теперь она и вовсе обрезала длинные волосы.

В подписи к фотографии гимнастка спросила саму себя, надолго ли она останется с данной прической, а потом предположила, что является «оборотнем». Менее чем за сутки запись набрала более 170 тысяч отметок «нравится» и массу положительных комментариев от пользователей.

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