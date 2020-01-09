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Конкурент «Великолепного века» бьет рекорды ещё до выхода в эфир

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Не успел новый исторический фильм «Турки идут: меч справедливости» производства Турции выйти в эфир, как уже стал самым ожидаемым и популярн

Не успел новый исторический фильм «Турки идут: меч справедливости» производства Турции выйти в эфир, как уже стал самым ожидаемым и популярным проектом в наступившем году.

Позволить себе такие громкие заявления сериал смог после того, как за пять дней его проморолик был просмотрен более 20 миллионов раз, а саундтрек вышел в топ чартов практически сразу после появления в эфире радиостанций.

Сериал повествует о битве 1389 года на Косовом поле между войсками сербских феодалов, объединившихся с Боснийским королевством, и турками-османами. В России и некоторых странах премьера должна была состояться ещё 20 декабря 2019 года, однако была перенесена на 17 января.

Несмотря на различные форматы и сюжеты, Мехмет Боздаг, продюсер и сценарист сериала, уверен, что он способен конкурировать с другим весьма известным турецким сериалом — «Великолепный век».

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