Компания Xiaomi представила новый логотип

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал новый логотип компании. Изображение появилось на его странице в китайской социальной сети Weibo.

Ранее логотип был достаточно простой и представлял собой стилизованную надпись Mi. Сейчас же на изображении можно увидеть крест с закруглёнными краями, и разноцветными точками с каждой стороны перекладины. Лэй Цзюнь отозвался об изображении как о «цветастом» — на нём больше цветов, чем на прежнем изображении.

Отмечается, что новый фирменный знак придуман в связи празднованием в этом году десятилетия компании, которое состоится 6 апреля. На данный момент неизвестно, как долго будет действовать новый логотип. Возможно, он останется только на год в честь важного события, или может быть использован и дальше.