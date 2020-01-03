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Компания Xiaomi представила новый логотип

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Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал новый логотип компании. Изображение появилось на его странице в китайской социальной сети Weibo. Ран

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал новый логотип компании. Изображение появилось на его странице в китайской социальной сети Weibo.

Ранее логотип был достаточно простой и представлял собой стилизованную надпись Mi. Сейчас же на изображении можно увидеть крест с закруглёнными краями, и разноцветными точками с каждой стороны перекладины. Лэй Цзюнь отозвался об изображении как о «цветастом» — на нём больше цветов, чем на прежнем изображении.

Отмечается, что новый фирменный знак придуман в связи празднованием в этом году десятилетия компании, которое состоится 6 апреля. На данный момент неизвестно, как долго будет действовать новый логотип. Возможно, он останется только на год в честь важного события, или может быть использован и дальше.

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