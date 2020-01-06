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Компания HP презентовала ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономной работы

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В рамках выставки Consumer Electronic Show 2020 компания HP провела презентацию своих новых моделей ноутбуков — HP Spectre x360 и HP Elite Drago

В рамках выставки Consumer Electronic Show 2020 компания HP провела презентацию своих новых моделей ноутбуков — HP Spectre x360 и HP Elite Dragonfly.Компания HP презентовала ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономной работы

HP Spectre x360, по словам создателей, является в настоящее время наиболее мощным трансформером с диагональю 15 дюймов и разрешением 4k. Он имеет 6-ядерный процессор Intel Core i7 10 поколения и графику от HVIDIA. Кроме того, ноутбук поддерживает Wi-Fi 6 и может работать до 17 часов без подзарядки.Компания HP презентовала ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономной работы

Его стоимость и дата начала продаж в настоящее время неизвестны.

HP Elite Dragonfly имеет поддержку сетей 5G, а также технологию Sure View Reflect, скрывающей информацию с экрана устройства от посторонних. Ноутбук построен на процессоре Intel Core vPro 10 поколения, а также имеет встроенный трекер Tile, при помощи которого его можно отыскать.Компания HP презентовала ноутбук с 4K-дисплеем и 17 часами автономной работы

Отмечается, что механические части устройства на 82% состоят из переработанных материалов. В продажу ноутбук поступит в июне 2020 года, его стоимость пока что неизвестна.

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