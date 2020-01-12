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Китайская компания Ulefone создаст первый неубиваемый смартфон с Android 10

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Китайская компания Ulefone сообщила о скором создании смартфона Armor X7, который станет первым в мире самым прочным смартфоном. Как сообщается, устро

Китайская компания Ulefone сообщила о скором создании смартфона Armor X7, который станет первым в мире самым прочным смартфоном.

Как сообщается, устройство будет работать на операционной системе Android 10 при помощи SoC MediaTek с четырьмя ядрами. Смартфон будет иметь 2 ГБ оперативной и 16 Гб встроенной памяти. Разрешение основной камеры составит 13 Мп, фронтальной — 5 Мп.

Объём аккумулятора составит 4 000 мАч, также известно, что будет доступна бесконтактная оплата и функция разблокировки экрана по лицу и отпечатку пальцев.

Также отмечается, что Armor X7 отвечает правилам военного стандарта США MIL-STD-810G и степени защиты IP69K. Устройство может провести на глубине 1,5 метров около получаса без повреждений, и работать под высоким давление воды при высокотемпературной мойке. При этом стоимость смартфона не будет запредельной, а вполне даже привлекательной.

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