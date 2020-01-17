Как сменить работу за три шага

Большинству людей крайне сложно расстаться с «насиженным местом», даже если работа приносит сплошные стрессы вместо удовлетворения. Элементарная боязнь перемен, страх лишиться постоянного заработка, нежелание подводить коллег и начальство – вот самые распространённые причины бездействия.

ГородРабот.ру рассказал, что делать, если работа вас не устраивает.

Шаг первый: осознайте необходимость увольнения

В спокойной обстановке напишите на одном листке бумаги все объективные минусы своей нынешней работы, а на другом – все плюсы. Например, к минусам может относиться отсутствие настоящего интереса к данной сфере, невозможность дальнейшего развития, неудовлетворённость уровнем зарплаты; к плюсам – хорошая репутация на занимаемой должности, стабильность.

Конечно, у каждого этот список будет индивидуальным, но если негативных пунктов больше, чем позитивных, медлить с увольнением не стоит.

Также сфокусируйтесь на своих ощущениях, связанных с работой. Одна мысль о том, что завтра не выходной, приводит вас в уныние? В течение рабочего дня вы думаете только о том, чтобы он поскорее закончился? Значит, вы точно находитесь не на своём месте. А подобное состояние может привести к плачевным последствиям, вплоть до неврозов и депрессии.

Шаг второй: подготовьтесь к возможным трудностям и возражениям

Вам неприятно сообщать начальству о желании уволиться? Заготовьте «речь» заранее и продумайте ответы на те реплики, которые вы, скорее всего, услышите. А главное – чётко решите для себя, что не пойдёте на попятную, вняв уговорам. Крепостное право отменили в 1861 году, и руководитель не имеет права вас удерживать.

Вам жалко расставаться с дружным коллективом? Никто не мешает общаться с бывшими коллегами, если у вас сложились тёплые отношения, во внерабочее время. Обговорите эти моменты, выбрав, например, кафе для встреч.

Вас пугает перспектива остаться у разбитого корыта? Постарайтесь накопить определённую сумму – резерв на случай, если новая деятельность не сразу станет приносить желаемый доход.

Шаг третий: придумайте работу своей мечты и начинайте воплощать мечту в реальность!

Здесь также будет нелишним выписать на бумагу все пункты, соответствующие вашему представлению об идеальной работе, и, просматривая вакансии, искать именно то место, которое наиболее полно отражает этот список.

Если же у вас пока нет ни малейшего представления, где бы вы действительно хотели работать, но и оставаться на прежнем месте невыносимо, – расширяйте горизонты! Не бойтесь пробовать новое: запишитесь на курсы, больше общайтесь с людьми из различных сфер.

Помните: работа не должна быть каторгой! Жизнь даётся нам один раз, и не нужно тратить её на нелюбимое занятие. А также нельзя бояться неудач, ведь с ними не сталкивается только тот, кто ничего не делает!