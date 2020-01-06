Известные блогеры в своём фильме раскритиковали Астрахань

Блогеры Аркадий Гершман и Илья Варламов сняли фильм «Астрахань с Варламовым: царство маршруток, умирающая история и ужасный новодел», который был опубликован на YouTube.

Как сообщается в аннотации, взглянуть на город без слёз невозможно. Общественный транспорт практически полностью уничтожен — в городе огромное количество маршруток, но троллейбус «убит» и уничтожен трамвай. В центре развалины истории, а новая архитектура ужасает. Так, улица Ахматовская подверглась критике за свою реконструкцию, которая выглядит непонятной и бесполезной.

Как считают блогеры, Астрахани сейчас необходим целый десант архитекторов, транспортников и управленцев, а горожанам следует организовывать акции и добиваться нормальной городской среды.

К настоящему времени фильм был просмотрен около 10 тысяч раз и собрал несколько сотен комментариев.