Исчезнувшую в Подмосковье женщину нашли на кладбище мертвой

В Подмосковье на кладбище обнаружено тело молодой женщины, которая считалась без вести пропавшей. Она умерла насильственной смертью.

В управлении СК РФ по региону отметили, что 29-летнюю девушку начали искать около 5 дней назад, после того как она не зашла в детский сад за ребенком и не возвратилась домой после работы. Ее тело нашли на кладбище Сергиева Посада – у нее была пробита голова.

В правоохранительных органах завели уголовное дело по статье «Убийство». На месте инцидента уже поработали криминалисты, которые обнаружили несколько улик. В настоящее время ведутся поиски подозреваемых.