Инсайдер опубликовал рендер смартфона Huawei P40 Pro

Инсайдер Бен Гескин опубликовал рендерное изображение флагмана компании Huawei — P40 Pro.

Изображение было создано на основе уже имеющейся в Сети информации, а также с учётом произошедших утечек о смартфоне. Так, P40 Pro имеет дисплей, который загнут с четырёх сторон, и минимальные рамки как сверху, так и снизу. Фронтальная камера располагается в левом верхнем углу экрана.

Отмечается, что, согласно ранней информации, фронтальная камера будет иметь два датчика, однако инсайдер уверен, что он будет один.

На задней панели в левом верхнем углу находится прямоугольный блок, включающий пятимодульную основную камеру и сдвоенную светодиодную вспышку. Предварительная информация указывает на то, что основная камера будет иметь 40 Мп, отдельный модуль макросъёмки, а также 10-кратный оптический зум.