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Инсайдер опубликовал рендер смартфона Huawei P40 Pro

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Инсайдер Бен Гескин опубликовал рендерное изображение флагмана компании Huawei — P40 Pro. Изображение было создано на основе уже имеющейся в Сет

Инсайдер Бен Гескин опубликовал рендерное изображение флагмана компании Huawei — P40 Pro.

Изображение было создано на основе уже имеющейся в Сети информации, а также с учётом произошедших утечек о смартфоне. Так, P40 Pro имеет дисплей, который загнут с четырёх сторон, и минимальные рамки как сверху, так и снизу. Фронтальная камера располагается в левом верхнем углу экрана.Инсайдер опубликовал рендер смартфона Huawei P40 Pro

Отмечается, что, согласно ранней информации, фронтальная камера будет иметь два датчика, однако инсайдер уверен, что он будет один.

На задней панели в левом верхнем углу находится прямоугольный блок, включающий пятимодульную основную камеру и сдвоенную светодиодную вспышку. Предварительная информация указывает на то, что основная камера будет иметь 40 Мп, отдельный модуль макросъёмки, а также 10-кратный оптический зум.

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