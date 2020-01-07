Здесь рождаются новости.

Гарик Харламов и Кристина Асмус опубликовали фото своей дочери в день её рождения

Дата:
5 января дочери Кристины Асмус и Гарика Харламова Насте исполнилось 6 лет. Харламов, в честь этого важного события, решил опубликовать в своём Instagr

5 января дочери Кристины Асмус и Гарика Харламова Насте исполнилось 6 лет.

Харламов, в честь этого важного события, решил опубликовать в своём Instagram семейные фотографии, а также публично поздравить свою дочь с праздником. На снимках они сняты во время прогулки на природе, а в подписи Гарик сообщает о дне рождения дочери и удивляется тому, как бежит время. Хармалов отмечает, что казалось, что дочь лишь недавно появилась на свет, а ей уже пошёл седьмой год.

Кристина также поделилась забавным фото своей дочери в Instagram и сообщила, что они готовятся к вечеринке.

В комментариях поклонники пары также поздравили Настю с праздником, и принялись гадать, на кого из родителей она больше похожа. К однозначному выводу пользователям Сети прийти не удалось, но большинство голосов всё же набрал Харламов.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Анастасия Волочкова поделилась новым фото своего возлюбленного
  2. Кети Топурия отправилась с новым возлюбленным на отдых в Куршевель
  3. Видео: американский F-15 столкнулся с самолетом-заправщиком в воздухе

Эти новости могут вас заинтересовать

Эксперты «Росконтроля» назвали лучшие марки семги

Видео: Робби Уильямс показал неприличный жест на церемонии открытия ЧМ-2018

Собчак и Дудь высмеяли интервью Машкова телеканалу «Культура»

Хакеры опубликовали видео невесты принца Гарри

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках