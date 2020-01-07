Гарик Харламов и Кристина Асмус опубликовали фото своей дочери в день её рождения

5 января дочери Кристины Асмус и Гарика Харламова Насте исполнилось 6 лет.

Харламов, в честь этого важного события, решил опубликовать в своём Instagram семейные фотографии, а также публично поздравить свою дочь с праздником. На снимках они сняты во время прогулки на природе, а в подписи Гарик сообщает о дне рождения дочери и удивляется тому, как бежит время. Хармалов отмечает, что казалось, что дочь лишь недавно появилась на свет, а ей уже пошёл седьмой год.

Кристина также поделилась забавным фото своей дочери в Instagram и сообщила, что они готовятся к вечеринке.

В комментариях поклонники пары также поздравили Настю с праздником, и принялись гадать, на кого из родителей она больше похожа. К однозначному выводу пользователям Сети прийти не удалось, но большинство голосов всё же набрал Харламов.