Физики построили тепловой квантовый двигатель

Физикам удалось построить тепловой квантовый двигатель, коэффициент полезного действия которого приближен к максимально возможному значению для данного типа устройств.

Согласно словам конструкторов, силовая установка работает по циклу Отто, а в качестве топлива используются ядра углерода, имеющие полуцелый спин и выделяющие энергию при ядерном магнитном резонансе. Они добавили, что этот агрегат включает в себя нагреватель (высокочастотный радиосигнал) и охладитель (низкочастотные моды радиоволн).

Ученые отмечают, что в двигателе сначала происходит охлаждение ядер углерода, затем радиоволны расширяют рабочее тело, а потом ядра нагреваются путем обмена тепла. На последней стадии рабочее тело сжимается.