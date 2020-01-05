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Физики построили тепловой квантовый двигатель

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Физикам удалось построить тепловой квантовый двигатель, коэффициент полезного действия которого приближен к максимально возможному значению для данног

Физикам удалось построить тепловой квантовый двигатель, коэффициент полезного действия которого приближен к максимально возможному значению для данного типа устройств.

Согласно словам конструкторов, силовая установка работает по циклу Отто, а в качестве топлива используются ядра углерода, имеющие полуцелый спин и выделяющие энергию при ядерном магнитном резонансе. Они добавили, что этот агрегат включает в себя нагреватель (высокочастотный радиосигнал) и охладитель (низкочастотные моды радиоволн).

Ученые отмечают, что в двигателе сначала происходит охлаждение ядер углерода, затем радиоволны расширяют рабочее тело, а потом ядра нагреваются путем обмена тепла. На последней стадии рабочее тело сжимается.

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