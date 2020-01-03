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Фанатов умилило архивное фото Цекало и Лолиты

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В социальной сети «Инстаграм» появилась архивная фотография, на которой исполнительница Лолита стоит рядом со своим экс-супругом Александром Цекало. Ф

В социальной сети «Инстаграм» появилась архивная фотография, на которой исполнительница Лолита стоит рядом со своим экс-супругом Александром Цекало.

Фотоснимок был сделан в 1990-х годах прямо перед очередным выступлением звездного дуэта. На нем певица позирует в полупрозрачном платье телесного оттенка. Пользователи тут же начали активно обсуждать данное фото. Некоторые обратили внимание на очень смелый наряд знаменитости, а другие заметили влюбленный взгляд Александра.

Напоминаем, что Цекало и Лолита организовали свой дуэт, получивший название «Академия», около 34 лет назад. Они отпраздновали свадьбу спустя три года после начала совместной карьеры, но уже в 2000 году их брак распался.

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