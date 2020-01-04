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Девушка из Сызрани почувствовала себя плохо после загаданного на Новый год желания

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Жительница Сызрани почувствовала себя плохо, неправильно загадав желание на Новый год. В результате вместо того, чтобы выпить бокал шампанского, ей пр

Жительница Сызрани почувствовала себя плохо, неправильно загадав желание на Новый год. В результате вместо того, чтобы выпить бокал шампанского, ей пришлось сидеть в обнимку с унитазом.

Согласно необычной русской традиции, если написать свое желание на бумажке, а потом сжечь ее и бросить пепел в шампанское, то оно непременно сбудется – главное выпить алкогольный напиток во время боя курантов. Однако выполнить задуманное девушке не удалось. Вначале у нее порвалась салфетка, поэтому она решила написать желание на жесткой бумажке. Затем она не дождалась ее догорания и бросила прямо в бокал, но когда попыталась выпить шампанское, у нее возник рвотный рефлекс.

В итоге девушка провела оставшуюся ночь возле своего «фаянсового друга». Позднее стало известно, что она загадала быть вместе с молодым человеком, который ей давно нравится. Однако вскоре она увидела доказательства того, что парень изменяет своей нынешней возлюбленной. Видимо, организм сызранки специально предостерег хозяйку от плохих связей.

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