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Детские сады Серпухова и Оболенска закрыли на карантин

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В Оболенске закрылся детсад «Лесная сказка», а в Серпухове перестал работать садик «Центр детства». В обоих заведениях был установлен карантин. Соглас

В Оболенске закрылся детсад «Лесная сказка», а в Серпухове перестал работать садик «Центр детства». В обоих заведениях был установлен карантин.

Согласно словам региональных медиков, резко возросло количество случаев заболевания ОРВИ среди детей. Чтобы остановить распространение вируса, врачи решили на десять суток закрыть все дошкольные учреждения.

Ранее специалисты в области медицины опубликовали прогноз касательно вспышки гриппа. По их расчетам, она должна произойти в конце текущего или в начале следующего месяца. Если количество заболевших продолжит расти, то на каникулы могут отправить еще и школьников.

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