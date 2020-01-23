Что учитывать при выбора дата-центра и какие вопросы нужно решить в первую очередь

Что учитывать при выборе дата-центра

На что смотреть в технических параметрах дата-центра? Как проверить уровень безопасности? Достаточно ли сертификатов и лицензий ЦОД, чтобы оценить возможности масштабирования? Разберем эти и смежные практические моменты выбора дата-центра.

Телекоммуникации

Чем шире набор телекоммуникаций ЦОДа, тем шире возможности его клиентов. Например, можно перенести проект из одного ЦОДа в другой, не меняя оператора или выбрать из большого списка провайдеров одного, оптимального по соотношению скорости и надежности. Или подключить разные проекты к разным операторам.

В идеале у надежного дата-центра должен быть собственный оптический кабель и, как минимум, 3-4 крупных оператора в активе. Как у ЦОД GreenBushDC, который уже подключен к «Ростелеком», Dataplanet, «ЭР-Телеком Холдинг» и в ближайшее время проложит кабели «Мегафона» и «Билайна».

Склад и офис

Иногда оборудование доставляют в ЦОД, а инженеры еще не подъехали. Или серверов, стоек и креплений настолько много, что за одну смену сотрудники просто не успевают все собрать. В таких ситуациях выручают склады и офисы дата-центра.

{Илл 1. Помещения для разгрузки и грузовой лифт}

Ячейки для ZIP-комплектов есть у многих ЦОДов, а вот полноценный склад и рабочее помещение в режиме 24/7 — редкость. На самом деле склад и офис для инженерного состава прямо в здании ЦОД исключительно удобная опция. Особенно для крупных проектов, которым критичен круглосуточный мониторинг систем и прямой доступ к машинным залам.

Уровень безопасности

Написать про систему безопасности написать можно что угодно. Сделать ее по-настоящему надежной — сложнее. Не поленитесь приехать на экскурсию в дата-центр, который рассматриваете для проекта.

{Илл 2. Турникеты и стойка охраны}

Вживую, не в рекламе, все видится по-другому:

как человек попадает в холл, а оттуда в здание,

если ли «живая охрана», помимо автоматизированной СКУД,

везде ли установлены видеокамеры и сколько хранятся логи доступа,

есть ли возможность установить дополнительный периметр безопасности в машинном зале,

имеют ли доступ в машзал сотрудники, обслуживающие климатические системы,

по какому принципу работает система противопожарной безопасности и пр.

Это важные вопросы. Если не задать их сейчас, потом может быть поздно.

Перспективы и масштабирование

Представьте, что за следующие два года ваш бизнес, а соответственно и IT-нагрузка вырастет в 2 раза. Сможет ли ЦОД масштабировать вычислительные ресурсы и мощности под ваши новые потребности? Если да — это плюс в пользу дата-центра. Сомнительно? Ищите дальше.

Выбор ЦОДа никогда не был и не будет простой задачей: приходится учитывать массу факторов, прогнозировать и предполагать. Но этот как раз тот случай, когда лучше 7 раз проверить, а потом не отрезать, а еще раз уточнить, оценить и только после этого принимать решение.