Что представляет собой услуга «Ответственное хранение грузов»?

Крупная компания, специализирующаяся на розничных и оптовых продажах, может позволить себе иметь склад. Что касается небольшой фирмы, то ей содержать помещение для хранения товаров финансово затруднительно. В наши дни появилась услуга под названием «Ответственное хранение товаров», позволяющая снизить издержки на хранение продукции. Ориентирована она на крупные и небольшие компании.

Какие организации специализируются на ответственном хранении грузов

Как правило, это логистические фирмы, обладающие крупными складами. Они не просто сдают квадратные метры заказчикам, а осуществляют самые разные манипуляции с товарами. Их перечень включает в себя:

Погрузка и выгрузка продукции;

Комплектация;

Маркировка;

Переупаковка;

Инвентаризация;

Штрихкодирование;

Контроль заказов и не только.

Конечно же, логистическая фирма несет полную ответственность за вверенные ей материальные ценности. Если товар будет испорчен, то она должна будет заплатить клиенту компенсацию. Включает она в себя и потенциальную коммерческую прибыль.

Исполнитель услуги должен обеспечить соответствующие условия для хранения. К примеру, если это продукты питания, то в помещении с ними должна соблюдаться строго определенная температура. На всякий случай хранимые ценности можно застраховать. Обычно обязательно это делают в том случае, если стоимость товара крайне высокая.

Виды складов

Для размещения грузов логистические фирмы задействуют различные виды складов. Самым высоким требованиям логистики отвечают помещения класса «A». Это сухие и проветриваемые склады, оснащенные видеонаблюдением, климатическим оборудованием, ровным покрытием и системами пожаротушения. Имеют стоянку и подъезд для большегрузного транспорта. Склады класса «A» постоянно охраняются. Помещения для грузов класса «B» не имеют системы кондиционирования и ровного покрытия. Комплектуются пандусом для подъезда транспорта. Склады класса «C» представляют собой рядовые ангары. Размещены на значительном расстоянии от оживленных магистралей. Стоянка для большегрузных машин отсутствует.

От каких параметров зависит стоимость услуги

Стоимость ответственного хранения грузов зависит от нескольких параметров. Среди них объем площади под размещение товара, вид склада и сопутствующие услуги. Дешевле всего выйдет хранение товара на паллетах, который не портится под влиянием низких или высоких температур. Груз на паллетах на порядок проще выгрузить и загрузить. Ответственное хранение грузов выйдет дешевле, если заключить с логистической компанией договор на предоставление услуги в течение длительного времени.

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