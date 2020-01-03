Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.

По словам 44-летней Солоцинской, любая женщина может показывать свою фигуру в зрелом возрасте. Она уверена, что пока человек не мешает другим, он волен поступать так, как сам считает правильным. Экс-жена Пескова также дала ссылку на свою статью в «Татлере», в которой она решила рассказать, что женщина может, а что – не может в современной России.

Большинство подписчиков положительно оценили фотографии Солоцинской, отметив, что она имеет прекрасную фигуру и «аппетитные формы». Они также порекомендовали ей в будущем не обращать внимания на недоброжелателей.