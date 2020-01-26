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Британский футболист получил смертельную травму накануне матча

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Джордан Синнот, игрок британского ФК «Мэтлок Таун», умер за день до матча из-за смертельной травмы, полученной во время драки. Футболиста обнаружили в

Джордан Синнот, игрок британского ФК «Мэтлок Таун», умер за день до матча из-за смертельной травмы, полученной во время драки.

Футболиста обнаружили в бессознательном состоянии на рыночной площади, расположенной в британском городе Ретфорд. Согласно информации, опубликованной полицейскими, полузащитник пострадал в массовой потасовке, в которой участвовали 8 мужчин и 1 женщина. Спортсмена доставили в больницу, где у него диагностировали перелом черепа.

Врачи сделали все возможное, чтобы спасти Синнота, однако им этого не удалось. Футболист умер в возрасте 25 лет. Полицейские вскоре задержали одного из участников драки, который подозревается в нанесении тяжелых травм пострадавшему.

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