Блогер-фрик Саша Шпак показал фото в крошечном бикини

Саша Шпак, известный интернет-блогер, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» новые шокирующие фотоснимки, на которых он позирует в мини-бикини.

В Сети блогер часто делится со своими подписчиками советами о том, как правильно питаться и следить за собой. При этом он довольно часто провоцирует пользователей, появляясь перед ними в необычных образах. Поэтому фанаты, знающие Шпака несколько лет, не удивились, когда увидели его отдыхающим на Бали в крошечном бикини.

В подписи к фотографии интернет-знаменитость сообщил, что ему осталось провести на курорте всего 3 дня. После этого он отправится домой, привезя с собой папайю и авокадо, устроив два разгрузочных дня. Шпак добавил, что соскучился по своим «малышам» (речь идет о собаках звезды, оставленных в столице России).