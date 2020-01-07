Авербух назвал гонорары участвующих в ледовых шоу фигуристов

Илья Авербух, хореограф и фигурист из РФ, решил рассказать, как много получают спортсмены, участвующие в различных развлекательных шоу на льду.

Согласно его словам, за одно выступление фигурист получает от 150 000 до 200 000 рублей. Он отметил, что организовывать качественные шоу крайне дорого. К примеру, его первый гастрольный тур принес ему убытки в размере 100 000 долларов. Для раздачи всех долгов он продал свой автомобиль и взял несколько кредитов.

Когда в 2008 году по стране ударил кризис, Авербух начал осуществлять все расчеты в национальной валюте. В начале этого года им было организовано новое ледовое шоу под названием «Волшебник страны Оз». Оно проходит в российской столице. В нем принимают участие Роман Костомаров и Евгения Медведева.