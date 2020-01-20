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Apple готовится к выпуску смартфона iPhone 9

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Инсайдеры сообщают, что Apple совсем скоро может выпустить новый смартфон, который получит название iPhone 9 и будет относиться к бюджетному сегменту.

Инсайдеры сообщают, что Apple совсем скоро может выпустить новый смартфон, который получит название iPhone 9 и будет относиться к бюджетному сегменту.

Согласно словам одного из информаторов, анонс новинки состоится зимой-весной текущего года. Американская компания старается выпустить новый гаджет как можно скорее, чтобы не потерять свою долю на рынке КНР. Он должен будет удержать интерес к продукции «яблочного» гиганта до выхода новых флагманов.

В Сети уже неоднократно появлялись рендеры девайса, однако его реальный дизайн неизвестен. По слухам, он будет оснащен обновленным чипсетом A13 и небольшим экраном диагональю 4,7 дюйма. Некоторые отмечают, что iPhone 9 получит дактилоскопический сканер, а другие уверены, что его оборудуют системой распознавания лиц Face ID.

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