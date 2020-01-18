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Американские ученые нашли единственное объяснение вымирания динозавров

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Команда американских ученых уверена, что столкновение Земли с огромным метеоритом является единственным правдоподобным объяснением вымирания динозавро

Команда американских ученых уверена, что столкновение Земли с огромным метеоритом является единственным правдоподобным объяснением вымирания динозавров.

После обнаружения в 90-х годах прошлого столетия гигантского кратера на полуострове Юкатан многие исследователи пришли к выводу, что 66 000 000 лет назад на нашу планету упал астероид, который и привел к гибели древних ящеров. Однако не все согласились с данной теорией. Некоторые ученые считают, что динозавры вымерли из-за массивного извержения вулканов.

Однако недавнее исследование показало, что наиболее крупные выбросы газа случились задолго до падения космического объекта. К тому же хоть извержения вулканов и привели к ослаблению экосистемы, но почти никак не повлияли на динозавров. Поэтому столкновение Земли с астероидом все еще остается наиболее реалистичной версией гибели доисторических ящеров.

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