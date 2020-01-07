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AMD представила 64-ядерный процессор Ryzen Threadripper 3990X

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Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами. Согласно

Сотрудники AMD в рамках выставки CES 2020 продемонстрировали новейший процессор под названием Ryzen Threadripper 3990X, обладающий 64 ядрами.

Согласно словам представителей компании, у этой новинки попросту нет конкурентов, так как в плане производительности она значительно превосходит прошлые модели и на 20-80 процентов мощнее любых процессоров Intel. Они добавили, что данный ЦП способен одновременно работать в 128 потоках.

Были опубликованы и другие технические характеристики Threadripper 3990X. К примеру, он обладает 288 мегабайтами кэш-памяти, а его базовая частота равна 2,9 ГГц. Требования по теплоотводу при этом составляют 280 Ватт. Продажи процессора стартуют 7 февраля. Купить его можно будет за 4 000 долларов (около четверти миллиона рублей).

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