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Amazon создает систему оплаты по скану ладони

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В американском издании Wall Street Journal сообщили, что компания Amazon начала тестировать терминалы, способные принимать оплату после сканирования л

В американском издании Wall Street Journal сообщили, что компания Amazon начала тестировать терминалы, способные принимать оплату после сканирования линий на ладонях пользователя.

Согласно словам журналистов, данная технология находится на раннем этапе разработки, однако специалисты корпорации уже начали испытывать оборудование в сотрудничестве с эмитентом банковских карт Visa и проводят переговоры с Mastercard. После начала серийного производства данных терминалов компания может начать их продажу розничным компаниям и установку в собственных торговых точках.

Следует отметить, что в последнее время технологии, направленные на сокращение времени транзакций, развиваются семимильными шагами. На картах появились бесконтактные чипы, а многие смартфоны и «умные» часы обзавелись системами бесконтактных платежей.

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