Алексей Панин разделся догола и назвал Крым «украинским»

Алексей Панин, актер из РФ, разместил на своей страничке в «Инстаграме» новую фотографию, на которой он полностью обнажен. В хештегах при этом артист указал #Крым #Украина.

Судя по всему, фотоснимок был сделан на Крымском полуострове. На нем телезвезда сидит на берегу моря рядом с неизвестной девушкой, которая тоже решила полностью оголиться. В подписи к фото Панин привел цитату индийского проповедника Ошо, связанную с бунтом.

Одна из подписчиц решила уточнить у актера, действительно ли он считает Крым «украинским». Панин ответил, что так думает не только он, но и «весь цивилизованный мир». В результате многие пользователи начали негативно высказываться об артисте в комментариях. Некоторые даже пообещали написать на него заявление в полицию.