Александр Серов получил ранение в перестрелке в Подмосковье

Александр Серов, исполнитель из России, был ранен во время перестрелки, произошедшей в одном из подмосковных кафе в канун Нового года.

Согласно словам певца, он и его друзья отдыхали в кафе. Вскоре соседний с ними столик заняла группа молодых людей. После распития алкогольных напитков между клиентами заведения началась словесная перепалка. После этого обе стороны конфликта решили выйти на улицу, чтобы поговорить по-мужски.

Однако никакого разговора в итоге не получилось, так как один из парней сразу же достал травматический пистолет и выстрелил в ногу певцу. Приехавшие на вызов медики доставили Серова в больницу, где врачи достали пулю из его ноги. Исполнитель отмечает, что рана все еще не зажила до конца, поэтому он продолжает прихрамывать немного.