Александр Кокорин отдохнул в компании Валерии и Пригожина в Дубае

Александр Кокорин, футболист из РФ, побывал в Дубае, где его заметили в компании Иосифа Пригожина и его жены Валерии.

Отмечается, что в Объединенные Арабские Эмираты спортсмен прибыл с целью улучшить свое мастерство в местном медицинском центре FIFA. Там ему удалось встретиться со звездным семейством – их сфотографировали в одной из элитных гостиниц города. За одним столом с ними также сидел российский певец Егор Крид.

Очевидцы встречи заявляют, что футболист увлеченно обсуждал с продюсером какую-то тему. Не исключено, что они беседовали о сотрудничестве по новому проекту. Сотрудники ресторана добавили, что гости вели себя тихо и пили в основном вино.