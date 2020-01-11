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Активисты Читы сняли видеообращение к Путину из-за аварийных дорог

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В Чите активисты объединения «Дорожный патруль» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на имеющиеся в городе ава

В Чите активисты объединения «Дорожный патруль» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором пожаловались на имеющиеся в городе аварийные дороги.

Видеозапись была выложена в соцсети «ВКонтакте» 10 января. Как сообщается, за час независимого рейда в Чите было обнаружено множество опасных мест, игнорируемых как со стороны городских властей и ГИБДД, так и со стороны надзорных органов. Из-за этого активисты и решили обратиться напрямую к президенту страны.

Было обращено внимание на такие ситуации, как неубираемый гололёд на дорогах, отсутствие предупреждающих дорожных знаков, частичное отсутствие ограждения на мосту по улице Богомягкова в месте глубокого спуска, а также нежелание водителей маршруток соблюдать правила ПДД. Активисты также пообещали направить свои замечания городским властям, прокуратуре и СМИ.

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