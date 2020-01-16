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16-летняя девушка свела счеты с жизнью, не желая выходить замуж за 50-летнего

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Шестнадцатилетняя жительница Екатеринбурга решила свести счеты с жизнью, не желая идти под венец за пятидесятилетнего мужчину (точный возраст неизвест

Шестнадцатилетняя жительница Екатеринбурга решила свести счеты с жизнью, не желая идти под венец за пятидесятилетнего мужчину (точный возраст неизвестен).

В СМИ сообщают, что погибшей пришлось уйти из школы после 9-го класса, несмотря на хорошие оценки, из-за того, что родители планировали в скором времени отдать ее замуж за мужчину, который был старше ее на много лет. Жених девушки, как и ее семья, был езидом. Согласно вероисповеданию данного народа, браки можно заключать с 16 лет.

За день до трагедии семья возила девушку к мужчине, проживающему в Омске, на смотрины. Вначале правоохранительные органы не обнаружили в произошедшем признаков криминала, но затем открыли уголовное дело о доведении до самоубийства.

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