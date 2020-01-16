16-летний спортсмен изнасиловал 9-летнюю девочку под Саратовом

В Саратовской области шестнадцатилетнего юношу-спортсмена подозревают в сексуальном надругательстве над девятилетней девочкой.

Данный инцидент произошел прошлым летом в лагере для детей, расположенном в Энгельсе. По версии следствия, подросток угрожал несовершеннолетней девочке расправой, если она позовет кого-нибудь на помощь или расскажет о произошедшем взрослым. Потерпевшая тоже была спортсменкой.

В отношении подозреваемого было заведено уголовное дело. Согласно предварительной информации, обвиняемый ранее совершил еще два аналогичных преступления. В настоящее время неизвестно, признал ли юноша свою вину.