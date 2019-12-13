Журналисты во время заседания Рады поймали депутата за интимной перепиской

Галину Третьякову, являющуюся депутатом Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа», поймали на сессионном заседании парламента на интимной переписке.

Отмечается, что, судя по всему, Третьякова переписывалась с мужем Сергеем Поповым, за которого вышла замуж в конце сентября этого года. Их переписку запечатлели присутствующие на заседании журналисты.

В переписке депутат весьма эмоционально радуется покупке нового матраса, сообщая в сообщении мужу, что она любит его сильнее матраса, и радуется сексу на новом матрасе.

Вопрос с матрасом, похоже, сильно волнует Третьякову. Она пожаловалась своим подписчикам на странице в Facebook на свой старый матрас, назвав его ужасным, и затем выразила благодарность мужу за замену.