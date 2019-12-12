Жительницу Приамурья обвиняют в гибели младенца

Мать 4-месячной девочки из приамурского города Зея обвиняют в гибели ребенка, так как она продолжительное время кормила его смесью, не предназначенной для маленьких детей.

В Управлении СК России по региону отмечают, что 24-летняя женщина была в курсе того, что ее дочке необходимо адаптивное питание для детей, однако она в течение всего лета 2019 года кормила младенца, родившегося весной, смесью, которая была изготовлена на базе воды и заменителя молока. Этот продукт не был предназначен для новорожденных.

После проведения медэкспертизы стало известно, что внутренние органы ребенка подверглись патологическим изменениям, которые и привели к его гибели. В рамках проверки женщина признала свою вину. В скором времени дело передадут в суд.