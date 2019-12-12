Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Жительницу Приамурья обвиняют в гибели младенца

Дата:
Мать 4-месячной девочки из приамурского города Зея обвиняют в гибели ребенка, так как она продолжительное время кормила его смесью, не предназначенной

Мать 4-месячной девочки из приамурского города Зея обвиняют в гибели ребенка, так как она продолжительное время кормила его смесью, не предназначенной для маленьких детей.

В Управлении СК России по региону отмечают, что 24-летняя женщина была в курсе того, что ее дочке необходимо адаптивное питание для детей, однако она в течение всего лета 2019 года кормила младенца, родившегося весной, смесью, которая была изготовлена на базе воды и заменителя молока. Этот продукт не был предназначен для новорожденных.

После проведения медэкспертизы стало известно, что внутренние органы ребенка подверглись патологическим изменениям, которые и привели к его гибели. В рамках проверки женщина признала свою вину. В скором времени дело передадут в суд.

Новости по теме:

  1. Дорожный фонд выделит для дорог Ленобласти миллиард рублей
  2. На «Первом канале» продолжается показ сериала «Тест на беременность»
  3. Педофил похитил и изнасиловал 13-летнюю девочку в Петербурге

Новости партнёров:

Эти новости могут вас заинтересовать

Московский метрополитен начал продажу билетов с информацией о работе приложения «Метро Москвы»

Европа рискует уйти под воду

Пенсионерка и ребенок получили травмы из-за маневра костромского водителя автобуса

Обнаружено захоронение последнего императора инков Атауальпы

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках