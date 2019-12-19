Жительница Японии выиграла дело об изнасиловании против телеведущего

В Японии суд обязал Нориюки Ямагучи, местного телеведущего, выплатить Шиори Ито, японской журналистке, компенсацию в размере 30 тысяч долларов за нанесенный ей моральный вред.

Ито ранее обвинила экс-главу одного из бюро телевизионной компании TBS в изнасиловании. По ее словам, он сексуально надругался над ней 4 года назад, когда она не могла дать ему отпор. В прокуратуре не обнаружили оснований для возбуждения уголовного дела, поэтому журналистка решила подать гражданский иск, который в итоге был удовлетворен судом.

Потерпевшая отмечает, что в 2015 году согласилась поужинать с Ямагучи, но во время ужина потеряла сознание. Когда она проснулась, то увидела, что лежит в кровати гостиницы. Девушка обратилась в правоохранительные органы, но те отказались возбуждать дело из-за недостаточного количества доказательств. Ямагучи остался не согласен с решением суда, поэтому собирается подать апелляцию.