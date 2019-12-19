Здесь рождаются новости.
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Жительница Японии выиграла дело об изнасиловании против телеведущего

Дата:
В Японии суд обязал Нориюки Ямагучи, местного телеведущего, выплатить Шиори Ито, японской журналистке, компенсацию в размере 30 тысяч долларов за нане

В Японии суд обязал Нориюки Ямагучи, местного телеведущего, выплатить Шиори Ито, японской журналистке, компенсацию в размере 30 тысяч долларов за нанесенный ей моральный вред.

Ито ранее обвинила экс-главу одного из бюро телевизионной компании TBS в изнасиловании. По ее словам, он сексуально надругался над ней 4 года назад, когда она не могла дать ему отпор. В прокуратуре не обнаружили оснований для возбуждения уголовного дела, поэтому журналистка решила подать гражданский иск, который в итоге был удовлетворен судом.

Потерпевшая отмечает, что в 2015 году согласилась поужинать с Ямагучи, но во время ужина потеряла сознание. Когда она проснулась, то увидела, что лежит в кровати гостиницы. Девушка обратилась в правоохранительные органы, но те отказались возбуждать дело из-за недостаточного количества доказательств. Ямагучи остался не согласен с решением суда, поэтому собирается подать апелляцию.

Новости партнёров:

Новости по теме:

  1. Команда краснодарского мэра сыграла со сборной прокуратуры в футбол
  2. Парень из Казахстана боится за свою жизнь после ложного обвинения в педофилии
  3. Приехавшую в Москву школьницу изнасиловали родственники

Эти новости могут вас заинтересовать

Американские ученые разработали вакцину от наследственной слепоты

В Нагорном Карабахе обнаружены каменные «НЛО»

Запуск первого украинского спутника запланирован на 2017 год

Впервые служить в британской армии будет женщина-трансгендер

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках