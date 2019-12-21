Жителей Москвы призвали не выкидывать банки с икрой

Елена Вишнякова, сотрудница «ЭкоЛайн», призвала жителей российской столицы не выкидывать банки с остатками икры в пункты для раздельного сбора отходов.

Согласно словам эксперта, контейнеры из пластика, в которых лежала икра, могут быть переработаны лишь тогда, когда в них ничего нет. По этой причине москвичам, желающим сдать емкости в пункты приема, нужно для начала освободить их от остатков находившегося в них продукта, а потом хорошенько помыть водой.

В организации отметили, что совсем недавно один из их водителей заметил в пункте сбора отходов закрытые ведерки из пластика, заполненные красной икрой. Ими была занята вся сетка для раздельного сбора, но в итоге использовать их для переработки не удалось, так как в них находился посторонний продукт.